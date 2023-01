Ministro da saúde garante que vai receber autarcas da Lezíria

partilhe no Facebook

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu hoje que tem um “enorme respeito” pelos autarcas e que pretende receber “o mais rapidamente possível” a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). “Eu tenho um enorme respeito pelos autarcas que, aliás, são essenciais à melhoria dos serviços de saúde”, disse o governante aos jornalistas após uma visita a unidades dos cuidados de saúde primários e hospitalares da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), em Nisa, Crato e Portalegre.

Manuel Pizarro reagia assim às críticas do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, que na segunda-feira pediu ao ministro da Saúde para que “respeite os que são eleitos”, criticando a ausência de resposta ao pedido de marcação de uma reunião feito pela CIMLT. “O que eu posso garantir é que vou, o mais rapidamente que for possível, receber também os autarcas da lezíria e o autarca de Santarém. Não haja nenhuma dúvida que a porta do Ministério da Saúde está aberta para este diálogo, que é muito importante”, sublinhou.