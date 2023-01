Instituições de Abrantes assinam protocolos com câmara municipal

Município assinou protocolos com a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, o Centro de Solidariedade Social da Freguesia do Souto e a Associação de Apoio à Terceira Idade das Mouriscas.

Foram assinados os protocolos entre a Câmara Municipal de Abrantes e a Santa Casa da Misericórdia, o Centro de Solidariedade Social da Freguesia do Souto e a ACATIM (Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas), que prevêem um apoio financeiro para a melhoria das condições de prestação de cuidados aos utentes.

O apoio à Santa Casa da Misericórdia de Abrantes é de 30 mil euros e vai ser utilizado na concretização do projecto de ampliação de 16 unidades de alojamento em ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) que vão criar mais 32 lugares no lar residencial. O Centro de Solidariedade Social do Souto vai receber um apoio de 40 mil euros que vai ter como destino a realização de obras para criar mais 15 lugares em ERPI. A verba vai também permitir uma adaptação das infraestruturas existentes às necessidades actuais. O protocolo com a ACATIM prevê um apoio de 10 mil euros para a realização de obras nas instalações existentes com vista a reforçar e melhorar a capacidade instalada na instituição.