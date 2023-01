Reunião extraordinária debateu revisão do PDM em Ferreira do Zêzere

A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere convocou uma reunião extraordinária para o próximo dia 18 de Janeiro, quarta-feira, às 16 horas, para a discussão pública do Plano Director Municipal (PDM). A revisão do PDM de Ferreira do Zêzere é um processo que se arrasta há mais de duas décadas, desde 1999. O primeiro PDM foi publicado no Diário da República em 1995 e foi alterado por seis vezes.

Depois da discussão pública, a proposta segue para discussão e votação na próxima assembleia municipal. A revisão do PDM decorre em conjunto com a delimitação municipal da Reserva Ecológica Nacional.