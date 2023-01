PCP questiona Governo sobre ponte da Chamusca e EN118

O PCP questionou o Governo sobre o estado da ponte da Chamusca e da Estrada Nacional (EN) 118, no distrito de Santarém, e quer saber o que vai o Ministério das Infraestruturas fazer para resolver os problemas identificados. Em duas perguntas entregues no Parlamento, dirigidas ao ministro das Infraestruturas, o deputado Bruno Dias sublinha, em relação à ponte que liga os concelhos da Chamusca e da Golegã, o mau estado do piso, a deficiente iluminação e os eventuais impactos na estabilidade provocados por um arco partido num acidente com um camião. A ponte é também palco frequente de constrangimentos de trânsito devido à estreiteza do tabuleiro, que não permite o cruzamento de dois veículos pesados.



Quanto à EN 118, o PCP questiona o Ministério das Infraestruturas sobre se está a proceder a um plano de requalificação e, “se sim, que intervenções consagra o mesmo e quais os seus prazos”, lembrando que esta via “assume uma importância estruturante para as regiões que serve”, já que, no distrito de Santarém, atravessa os sete concelhos situados a sul do Tejo (Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância e Abrantes).