Lusical investe na modernização das instalações e vai criar mais emprego

A unidade industrial Lusical (Companhia Lusitana de Cal, S.A.), localizada em Valverde, concelho de Santarém, prevê investir este ano cerca de 1,2 milhões de euros na ampliação e alteração das instalações, nomeadamente para adaptação ao processo de transição energética para combustíveis “verdes” já em curso. A empresa do grupo Lhoist, líder mundial na produção de cal, cal dolomítica e minerais, desenvolve e fornece produtos e soluções inovadores e sustentáveis para um vasto leque de processos industriais.

Para além desse plano de investimentos, a empresa tem em curso o processo para a instalação de um parque fotovoltaico e o desenvolvimento de uma plataforma logística de reforço à exportação. A Lusical emprega direta e indirectamente cerca de 100 pessoas e com estes investimentos prevê criar mais postos de trabalho e mais riqueza local.

As instalações da Lusical, na freguesia de Alcanede, na zona serrana do concelho de Santarém, foram visitadas pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, pelo vice-presidente do município, João Leite, e pelo vereador Diogo Gomes. Citado em comunicado divulgado pela Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves sublinhou o “importante investimento que esta empresa tem feito no concelho e que tem preconizado para o futuro, tornando-se um parceiro estratégico para o desenvolvimento económico local e, consequentemente, do concelho de Santarém”.