Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça sem vagas para entrada de novos médicos

Ao contrário do que foi dito pela presidente da Câmara de Alpiarça, no final de 2022, não abriu nenhuma vaga para a entrada de médicos no centro de saúde local. Sónia Sanfona não esconde a preocupação com a situação que deixa a maioria dos utentes sem médico de família. A autarca deu conta da situação em sessão camarária após ser questionada pela vereadora da oposição, Fernanda Cardigo (CDU). A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) abriu duas vagas para entrada de médicos na região: uma no concelho do Cartaxo e outra no concelho de Salvaterra de Magos.

“A informação que transmiti no final do ano passado foi com base nas reuniões que o município teve com a ARSLVT, onde nos foi assegurado que iríamos ter médicos na nossa Unidade de Saúde Familiar (USF)”, afirmou Sónia Sanfona. A autarca voltou a dizer que a USF de Alpiarça, sendo tipo A, não é das mais atractivas uma vez que os ordenados são mais baixos. “Também fiquei surpreendida com o despacho publicado onde se informava que não havia vagas abertas para o concelho de Alpiarça”, lamentou Sónia Sanfona, acrescentando que a última coisa que quer é que a população fique sem cuidados de saúde básicos.

A USF de Alpiarça está a funcionar apenas com uma médica para os quase cinco mil utentes do concelho inscritos. A presidente do município explicou que a directora da USF saiu, em Setembro de 2022, por motivos pessoais e, em Novembro do mesmo ano, dois dos médicos aposentaram-se ficando apenas uma médica ao serviço. Sónia Sanfona explicou que um desses médicos aposentados continua a trabalhar após acordo especial com o Ministério da Saúde.

A autarca referiu que está em cima da mesa a hipótese de passar a USF de Alpiarça para tipo B onde os ordenados dos médicos são mais atractivos. O município espera que abram vagas em breve para a colocação de novos médicos para o concelho.