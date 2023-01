Azambuja chumba proposta para estudar problemas da habitação

A Câmara de Azambuja chumbou, com os votos contra do PS e CDU, as medidas propostas pelo PSD e subscritas pelo Chega para a realização de um estudo que responda aos problemas da habitação no concelho e analise oportunidades no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com o vice-presidente do município, António José Matos a dizer que a proposta além de não ter fundamentação legal foi feita por alguém que não estudou devidamente a matéria.



*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE