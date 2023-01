Azambuja descarta proposta do Chega para aquisição e instalação de porta-bicicletas

Presidente do município diz que já existem porta-bicicletas nalguns locais e que é intenção da autarquia colocar noutros. Chega propunha instalação junto às estações de comboios, escolas e equipamentos desportivos do concelho.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS) diz que a autarquia tem instalados vários porta-bicicletas no concelho e que por isso a proposta apresentada pelo Chega para a aquisição deste equipamento e sua colocação junto às estações de comboios, escolas e equipamentos desportivos, não faz sentido. O aviso de que o sentido de voto dos socialistas seria contra foi deixado pelo autarca antes de dar a palavra à vereadora do Chega, Inês Louro, para que esta apresentasse a proposta. “Somos fartos nessa questão. Há um conjunto de locais e equipamentos para colocar noutros, portanto esta proposta não colhe o nosso voto favorável. Estou já a avisá-la”, afirmou.

Salientando que a Câmara de Azambuja aprovou um Roteiro para a Neutralidade Carbónica e que a utilização de bicicletas além de promover o bem-estar físico e psicológico reduz o problema da falta de estacionamento, a proposta do Chega refere que o município não dispõe de porta-bicicletas. Uma afirmação que Silvino Lúcio disse não ser verdade dando como exemplo alguns dos locais onde esses equipamentos foram colocados, entre outros, na estação ferroviária de Azambuja e junto ao pavilhão municipal.

O PSD, pela voz do vereador José Paulo Pereira, entendeu que ainda assim a proposta fazia sentido e que merecia ser aprovada, uma vez que não existem porta-bicicletas próximos a todas as estações ferroviárias (três), escolas e equipamentos desportivos do concelho. A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS (3) e CDU (1) e votos favoráveis do PSD (2) e Chega (1).