Junta de Azambuja estuda instalação de passadiço junto ao adutor de Castelo do Bode

A Junta de Azambuja reuniu recentemente com a Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL) para estudarem a instalação de um passadiço junto ao adutor de Castelo de Bode, situado naquela freguesia, com o objectivo de melhorar as condições de mobilidade no local.

A informação foi dada na última reunião do executivo pelo presidente da Junta de Azambuja, André Salema, que considera que a instalação de infraestruturas no local é uma necessidade para que a circulação de pessoas seja feita em segurança e para que seja permitido o acesso a pessoas com mobilidade condicionada.

O autarca, que falava no período antes da ordem do dia, adiantou ainda que está a ser avaliada a instalação de um parque canino- inscrito no orçamento para 2023- em zona próxima desse local.