João Morgado candidata-se à liderança da JSD de Abrantes

Eleições decorrem no próximo dia 11 de Fevereiro na sede do Partido Social-Democrata de Abrantes.

João Morgado anunciou a sua candidatura à liderança da Comissão Política de Secção da Juventude Social-Democrata de Abrantes, estrutura que está desactivada há cinco anos. As eleições terão lugar no próximo dia 11 de Fevereiro na sede do PSD de Abrantes. Em comunicado, o membro da Assembleia da União das Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo refere que o mote da sua candidatura é "trazer uma nova esperança", tendo como linha de acção escutar primeiro os jovens.

Conselheiro nacional da JSD e vice-presidente da JSD Distrital de Santarém, João Morgado, de 22 anos, nasceu e cresceu em Rossio ao Sul do Tejo, tendo completado na Covilhã a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais.