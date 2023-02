Concelhia do PSD de Santarém visita freguesias

“Roteiro das Freguesias” vai passar pelas 18 freguesias do concelho de Santarém para tomar contacto com os problemas, anseios e projectos das instituições locais

A concelhia de Santarém do PSD iniciou em Janeiro o “Roteiro das Freguesias”, com visitas ao Vale de Santarém e a Pernes. A iniciativa do partido visa tomar contacto com os problemas, anseios e projectos das instituições locais e também ouvir os eleitos locais do PSD nessas freguesias. Um projecto de política de proximidade que o presidente da concelhia, João Teixeira Leite, também presidente do município, diz pretender “reforçar a presença do partido junto dos intervenientes locais, reforçando o papel interventivo que as instituições têm nas freguesias”.

“Queremos demonstrar que o PSD está atento ao desenvolvimento de todo o concelho e que todos podem contar com o PSD para ser, lado a lado com as instituições, mais uma voz firme e assertiva no que respeita aos anseios de cada instituição”, diz João Teixeira Leite citado em comunicado de imprensa

A APPACDM de Santarém, que tem sede no vale de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes, a SRFP Música Velha e os Bombeiros Voluntários de Pernes foram as instituições visitadas pelos elementos da concelhia de Santarém do PSD.