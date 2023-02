Fórum do Envelhecimento em Ourém foi esclarecedor

O Fórum de Envelhecimento, promovido pelo município de Ourém, foi composto por um conjunto alargado de profissionais da área e realizou-se com o objectivo de responder às necessidades formativas manifestadas pelos técnicos nas reuniões do Grupo de Envelhecimento. O fórum permitiu reforçar a formação para técnicos e colaboradores, desenvolvendo o processo crítico e consciencializando para as formas de intervir e cuidar.

A iniciativa arrancou com uma sessão que contou com as intervenções do presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, e do director do Centro Distrital da Segurança Social, Renato Bento.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.