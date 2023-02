CDU de Torres Novas acusa socialistas que governam o município de gestão danosa

Num comunicado a CDU diz que os 30 anos de gestão socialista na Câmara de Torres Novas se traduzem na submissão do interesse público a interesses privados.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A concelhia de Torres Novas da CDU acusou esta quarta-feira, 8 de Fevereiro, o PS que governa a Câmara de Torres Novas há 30 anos, 26 dos quais com maioria absoluta, de “gestão danosa para o município e para os munícipes”. Para justificar a acusação a CDU refere, em comunicado, que “nos últimos meses se têm multiplicado os episódios que caracterizam estes 30 de gestão municipal que submete politicamente o interesse público a interesses privados, mesmo alegando o cumprimento da legislação”.

Como exemplo os comunistas falam dos “negócios imobiliários, arrendando património a outros sem que saiba muito bem o seu destino”, dos protocolos firmados para que “outros desenvolvam actividades da competência” da autarquia, da isenção de taxas e suspensão do Plano Director Municipal em “benefício de interesses particulares”, do silêncio quando “entidades privadas tomam posse de recursos naturais públicos afirmando-se seus proprietários” e da aquisição de património que acaba por ceder a privados, numa alusão à recente polémica da cedência do antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos a uma empresa privada.

“Não há nada de âmbito político a questionar porque estes actos de gestão não são erros, descuidos ou acidentes, pelo contrário, são actos políticos praticados de forma consciente”, afirma a CDU, acrescentando que “mantém a sua defesa intransigente por uma gestão competente, rigorosa e transparente” que apresenta propostas e soluções concretas, tais como o alargamento dos Transportes Urbanos Torrejanos (TUT) a todo o concelho e defendendo a sua gratuitidade bem como a aquisição de veículos amigos do ambiente.