Iniciativa Liberal funda núcleo em Vila Franca de Xira

A Iniciativa Liberal (IL) passou a ter, desde 4 de Março, um núcleo territorial em Vila Franca de Xira. Em reunião de plenário de fundação realizado no Ateneu Artístico Vilafranquense foi eleito o Grupo de Coordenação Local do IL, composto por Ricardo Afeiteira Marques (coordenador-geral), Mário Guterres (vice-coordenador), Helena Gonçalves (secretária), Luís Neto (tesoureiro), João Inglês e Miguel Ferreira (vogais). Tem ainda como suplentes Beatriz Graça e Pedro Caetano. Em comunicado a IL explica que o Núcleo Territorial de Vila Franca de Xira terá como área de actuação o concelho, as freguesias e uniões de freguesias. “Porque o liberalismo funciona e faz falta ao concelho, a mensagem local terá como essência a apresentação de várias propostas políticas que assentam nos pilares liberais da liberdade individual, económica, social e política”, refere o partido em comunicado.