Coruche recorre à banca para criar habitação e Centro de Interpretação Ambiental

A Câmara de Coruche vai abrir concurso para criar 14 apartamentos no edifício das Corujas, situado na vila sede de concelho. O imóvel é propriedade do município e destina-se a arrendamento a preços acessíveis. Também vai ser lançado novo concurso para construção do Centro de Interpretação Ambiental da Herdade dos Concelhos, em Vila Nova de Erra, após o anterior concurso ter ficado deserto. Para as duas empreitadas a Câmara de Coruche contraiu um empréstimo com a Caixa de Crédito Agrícola, superior a três milhões de euros. A minuta do contrato vai agora ser submetida a aprovação do Tribunal de Contas. Para o Centro de Interpretação Ambiental estão previstos um milhão e 400 mil euros. A herdade, que tem cerca de 160 hectares, vai ser um espaço de cariz científico, para estudar a floresta e os seus ecossistemas. Está previsto proporcionar a quem o visita momentos de contacto com a natureza através da implementação de percursos pedestres e áreas de lazer. O projecto é da autoria do arquitecto Carlos Silva Coelho e vai funcionar em parceria com o Observatório do Sobreiro e da Cortiça.