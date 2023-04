PSD de Tomar apresenta proposta para ligar escolas a empresas

Tomar+Oportunidades é o nome da proposta que Tiago Carrão, vereador do PSD no executivo de Tomar, apresento à maioria socialista em sessão camarária. O autarca referiu que o município deve ter preocupação em criar uma rede de ligação entre empresas e escolas do concelho, de forma a possibilitar a criação de mais oportunidades de trabalho e integração da comunidade mais jovem através, por exemplo, de estágios. “As empresas precisam de ter conhecimento dessas oportunidades, as escolas devem saber que as empresas estão disponíveis e interessadas”, disse, recordando que a ideia já tinha sido proposta em 2015 pelo partido que representa em assembleia municipal.

“O objectivo é criar uma ligação entre alunos e as empresas da nossa terra para que, no futuro, quando terminarem os seus estudos e ingressarem no mercado de trabalho, já têm uma relação com uma empresa”, afirmou, frisando que esta é uma “motivação extra para se ligarem às empresas e ficarem a trabalhar no concelho”. Uma vez que é uma proposta, e não estava incluída na ordem do dia para deliberação, o executivo presidido por Anabela Freitas (PS) não fez qualquer comentário.