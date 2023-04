Ana Paula Bayer bate com a porta e deixa Coligação Nova Geração

A eleita pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Paula Bayer, renunciou ao mandato. A autarca já não esteve presente nas últimas reuniões da Assembleia de Freguesia e agora sai definitivamente por considerar que não estão reunidas as condições necessárias para prosseguir com o mandato da forma como perspectivou.

O pedido de renúncia foi apresentado no dia 5 de Abril ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Paulo Barroca, também ele eleito pela Coligação Nova Geração.

Recorde-se que Ana Paula Bayer foi a candidata do partido à presidência da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa nas últimas autárquicas. Em declarações a O MIRANTE Ana Paula Bayer assume uma rotura total com o PSD e com a liderança do partido. “A partir das eleições houve um sentimento de rotura. A concelhia começou a seguir por um determinado caminho em que a minha opinião não era tida em conta. Senti que não estava a desenvolver o meu projecto eleitoral”, disse.

