Polémica nas redes sociais mostra que nem tudo são rosas entre PSD e PS em Santarém

A controvérsia começou a propósito da requalificação de uma rotunda e acabou com alusões pouco simpáticas ao percurso político e profissional dos envolvidos.

A aparente harmonia que tem existido entre PSD e PS na gestão da Câmara de Santarém sofreu um abanão na semana passada com uma troca de mensagens azedas, nas redes sociais, envolvendo o vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite (PSD), e os socialistas Diamantino Duarte, presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém (UFCS), e Nádia Pereira, eleita na assembleia municipal e Junta de Freguesia da Cidade de Santarém. Note-se que João Leite e Diamantino Duarte são os actuais líderes das concelhias do PSD e do PS, estruturas partidárias que, no Outono de 2021, assinaram o memorando de entendimento para governação do município e que eram na altura presididas por Ricardo Gonçalves e Manuel Afonso.

Tudo começou com uma publicação aparentemente inócua de João Teixeira Leite no Facebook, na tarde de 28 de Março, a propósito da requalificação da rotunda da Av. Professor Albino Maria, nas proximidades do Bairro do Girão, na periferia da cidade, executada a mando da junta, ao abrigo da delegação de competências, e respectivo financiamento, pelo município. “Acreditamos no princípio de proximidade, continuaremos a delegar nas nossas queridas juntas de freguesia as competências necessárias para que estas possam intervir nestas e noutras áreas”, escreveu João Teixeira Leite.

Pouco depois, a socialista Nádia Pereira respondeu à publicação, puxando a brasa à sua sardinha e partilhando os louros com o vereador do PS Nuno Russo: “Caro João, a melhoria do espaço público e dos espaços verdes é, de facto, uma preocupação deste executivo da União de Freguesias da Cidade de Santarém e do vereador do Partido Socialista, Nuno Russo, que assume este pelouro no município. Há uma notória diferença no trabalho, agora, desenvolvido nesta área e na dignidade que tem sido dada aos espaços verdes, resultado do trabalho e da articulação entre o vereador dos espaços verdes, o Gabinete de Apoio às Freguesias e a união de freguesias (…)”.

João Teixeira Leite não gostou da provocação e deu gás à conversa, retorquindo: “existe, sim, um trabalho contínuo nesta área, com melhorias ao longo dos últimos anos, transversal a vários mandatos (…) Não precisa de vir hastear a bandeira, o investimento é dos nossos contribuintes, e eles sabem do que falo, há muito por fazer e vamos fazê-lo. Cumprimentos”.

Diamantino entra em cena e a conversa descamba

É então que entra na conversa Diamantino Duarte, sem paninhos quentes e com alusões ao passado político de João Leite, quando era apoiante de Moita Flores como presidente da Câmara de Santarém. “Meu caro João Leite quando temos de utilizar a baixa política para aparecer está tudo dito. Já agora, para alguém como tu que foste, não sei se ainda és, um apoiante de alguém que destruiu todos os jardins da cidade, pelo menos é o que consta, pois foste um dos que emigraram para Oeiras para fazer campanha, ficava-te bem teres dito uma só palavra sobre esta requalificação: o dinheiro dos nossos impostos está a ser bem utilizado. Mas eu sei que isso custa a alguém que está no poder há 18 meses e ainda não consegue apresentar trabalho para além das festas onde se gastaram centenas de milhares de euros e onde até agora, e apesar dos pedidos já feitos na assembleia municipal, ainda não houve tempo de apresentar as contas”.

João Teixeira Leite não se ficou, nem no tom nem na extensão da resposta. “Não vou descer ao seu baixo nível e não vou comentar as suas mentiras, vindo de si já é hábito, basta ver e ouvir a última assembleia municipal”, atacou o autarca do PSD, que fez também uma incursão cáustica sobre o passado político e profissional de Diamantino Duarte. “O rasto de destruição que você deixou nos locais onde passou fala por si. Deixo uma palavra de apreço aos executivos da Junta de Freguesia de Tremês que durante décadas, entre penhoras e afins, passaram os seus mandatos a pagar as dívidas que lá deixou”, escreveu referindo-se aos tempos em que Diamantino Duarte foi autarca em Tremês.

João Leite também não esqueceu os tempos em que Diamantino Duarte foi administrador da Resitejo (hoje RSTJ), empresa intermunicipal que recolhe e trata o lixo de vários municípios da região: “Basta ler o último relatório de contas de RSTJ para perceber a situação dramática em que vive aquela entidade, e cujos munícipes são chamados a suportar decisões erradas (na altura certa saberemos, todos, entre outras coisas, o valor do vencimento do Sr. Diamantino Duarte enquanto gestor daquela entidade)”. E conclui, dirigindo-se a Diamantino Duarte: “Lamento profundamente que no seguimento de um post de elogio à cooperação e à proximidade venha desequilibradamente faltar ao respeito. Repito: este seu gesto fala mais de si do que você imagina”.