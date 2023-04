Deputados do PS visitaram Ferreira do Zêzere para conhecer projectos

Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo círculo de Santarém, Hugo Costa, Mara Lagriminha e Francisco Dinis, visitaram o concelho de Ferreira do Zêzere para conhecer os principais projectos ambicionados e a desenvolver a curto e médio prazo, nomeadamente, as obras de requalificação na Escola EB2,3/S, da EN 238 e da EN 110. Os deputados quiseram também saber que obras são necessárias no Centro de Saúde e em que ponto está o novo Plano de Ordenamento da Barragem de Castelo do Bode, entre outros.

Os três deputados foram recebidos pelo presidente da câmara, Bruno Gomes, pelo vice-presidente, Orlando Patrício, e pelos vereadores Elisabete Ferreira e Hugo Azevedo. O encontro decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho, na segunda-feira, 10 de Abril, e foi seguido de uma visita guiada às instalações de uma empresa de comercialização de ovos.