Ana Paula Bayer renuncia ao mandato em ruptura com a Coligação Nova Geração

A eleita pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Paula Bayer, renunciou ao mandato. A autarca já não esteve presente nas últimas reuniões da assembleia de freguesia e agora sai definitivamente por considerar que não estão reunidas as condições necessárias para prosseguir com o mandato da forma como perspectivou. O pedido de renúncia foi apresentado no dia 5 de Abril ao presidente da mesa da assembleia, Paulo Barroca, também eleito pela coligação. A autarca justifica a decisão com divergências e falta de apoio da estrutura política.

Ana Paula Bayer foi a candidata do partido à presidência da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa nas últimas autárquicas. Em declarações a O MIRANTE assume uma ruptura total com o PSD, que lidera a coligação, e com a liderança do partido. “A partir das eleições houve um sentimento de ruptura. A concelhia começou a seguir por um determinado caminho em que a minha opinião não era tida em conta. Senti que não estava a desenvolver o meu projecto eleitoral”, justifica.

A falta de apoio e confiança do partido levou Ana Paula Bayer a sair da cena política. Assume tristeza por não ter recebido nenhum retorno da concelhia do PSD de Vila Franca de Xira após o anúncio da renúncia ao mandato. Quanto à vida política “nunca diz nunca”, mas “fecha um ciclo” na Coligação Nova Geração.

Ana Paula Bayer tem 42 anos e é licenciada em Ciência Política e pós-graduada em protecção de crianças e jovens em perigo. Desempenha funções como técnica de intervenção local na Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa e dá aulas de natação no Forte da Casa e no Inatel. Tornou-se militante do PSD em 1998 e foi presidente da Juventude Social Democrata de Vila Franca de Xira. Foi eleita na Assembleia de Freguesia do Forte da Casa antes da agregação de freguesias e posteriormente presidente da assembleia de freguesia. Também desempenhou funções de vereadora em regime de substituição na Câmara de Vila Franca de Xira e foi eleita na assembleia municipal.