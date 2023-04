Governo diz ter milhões para escola de Coruche mas não há data para as obras

O governo tem 5 milhões de euros cativados para a reabilitação da Escola Secundária de Coruche. O valor é idêntico para outras escolas a nível nacional e que também precisam de obras de fundo. A garantia foi dada pelo secretário de Estado da Educação, António Leite, ao presidente do município de Coruche, Francisco Oliveira, com quem esteve reunido no dia 6 de Abril. As obras na escola Secundária de Coruche não têm data para começar, uma vez que ainda não estão projectadas, mas o financiamento para a empreitada será garantido pelo governo a 100%. Francisco Oliveira disse que na sequência da reunião a Câmara já está na posse dos projectos de arquitectura existentes referentes à Secundária de Coruche. Os documentos contemplam o edificado e o exterior do estabelecimento de ensino e vão ser entregues a uma empresa externa à Câmara para ser desenvolvido o projecto para as obras na escola.

Recorde-se que no âmbito da transferência de competências do governo para a autarquia de Coruche a Escola Secundária passou para a alçada do município. O edifício da escola tem infiltrações, casas de banho avariadas e problemas eléctricos uma vez que nunca foi intervencionado em cerca de trinta anos. A Câmara de Coruche tem feito algumas obras de conservação e garante a manutenção da escola para poder funcionar, mas sempre disse que cabia ao governo a intervenção de grande monta no edificado.