Alguns dos assuntos em causa são o negócio da edição de dois livros que envolvem o município e uma empresa relacionada com o presidente da assembleia municipal, e a compra de produtos de luxo com dinheiro público por parte da autarquia.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Negociatas na Chamusca são tema de reportagem no “Exclusivo” de Sandra Felgueiras na TVI

O Jornal Nacional da TVI vai emitir, esta noite, uma reportagem de investigação dedicada aos negócios que levaram a Polícia Judiciária a realizar uma operação na Câmara Municipal da Chamusca há cerca de um mês. O anúncio tem sido feito ao longo da manhã de hoje na estação televisiva. A reportagem, inserida no programa de Sandra Felgueiras “Exclusivo” vai para o ar por volta das 21 horas.

Alguns dos assuntos que estarão em causa são o negócio da edição de dois livros que envolvem o município e uma empresa relacionada com o presidente da assembleia municipal, Joaquim José Garrido, o aluguer de um carro de luxo para utilização do presidente da câmara, Paulo Queimado, entre outros assuntos, nomeadamente a compra de dois telemóveis topo de gama com dinheiros públicos.