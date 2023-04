Loja do Cidadão em Torres Novas inaugurada em breve

Presidente do município aponta a inauguração para segunda-feira, 8 de Maio. Loja do Cidadão fica situada no Convento do Carmo e a empreitada foi financiada pelo PRR.

A Câmara de Torres Novas vai inaugurar a Loja do Cidadão, situada nos pisos zero e um do edifício B do Convento do Carmo, ao que tudo indica, na segunda-feira, 8 de Maio. A novidade foi deixada na última reunião do executivo camarário pelo presidente do município, Pedro Ferreira, que explicou que falta apenas fechar a data em articulação com a Agência de Modernização Administrativa.

A entrada principal da Loja do Cidadão, que vai permitir que os munícipes tratem de vários assuntos num mesmo espaço, vai localizar-se na Avenida Dr. João Martins de Azevedo. No piso zero vai existir uma zona comum e vão funcionar os serviços do Espaço Cidadão, Espaço Empresa e Instituto dos Registos e Notariado. No primeiro piso vão funcionar os serviços da Autoridade Tributária.

A obra, recorde-se, foi adjudicada em Fevereiro de 2022 à empresa CANAS - Engenharia e Construção, S.A. pelo valor de 794.130 euros, mais IVA e com prazo de execução de 300 dias. A obra foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).