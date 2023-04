Município de Ourém acabou ano de 2022 com um resultado líquido positivo. Autarquia aumentou receitas e despesas. Indicadores económico-financeiros demonstram uma boa liquidez e estabilidade financeira da Câmara de Ourém.

Ourém fecha 2022 com resultado líquido positivo superior a 800 mil euros

A prestação de contas e relatório de gestão relativos ao ano de 2022 foram aprovados por maioria na última reunião da Câmara Municipal de Ourém, com a abstenção da vereadora do Partido Socialista, Cília Seixo, que apresentou uma declaração de voto. O chefe da divisão de Gestão Financeira fez uma apresentação dos números, que apontam um grau de execução da receita na óptica das cobranças líquidas de 98%, superando assim a meta dos 85% definida no Regime Financeiro das Autarquias Locais, e 111,4% se aferido o grau e execução, na óptica das liquidações.

Ao nível das receitas, excluindo os efeitos extraordinários das vendas de bens de investimento, de passivos financeiros e do saldo da gerência anterior, assinalam um aumento em 1,1%, face ao ano anterior. No que diz respeito às despesas, registaram um aumento de 6%, com um investimento directo municipal superior a 12,5 milhões de euros, e um investimento total de 13,6 milhões. O documento apresenta ainda um resultado corrente positivo em 9,4 milhões de euros e um resultado orçamental positivo em 19,2 milhões de euros, sublinhando-se que não existem pagamentos em atraso. O limite da dívida total indica uma margem face ao limite legal previsto de 37,9 milhões de euros, com um aumento dos rendimentos em 9,4% (+3,2 milhões de euros), bem como um aumento dos gastos em 7,3% (+2,5 milhões de euros).

Resultado melhor que em 2021

O resultado líquido do exercício da autarquia em 2022 foi positivo em 815,8 mil euros, sendo que em 2021 as contas deram um resultado de 95,1 mil euros, um número consideravelmente menor. O resultado antes de depreciações e gastos de financiamento foi positivo em 10,1 milhões de euros. Em 2022, o Fundo de Maneio revela um valor positivo ligeiramente superior a 15,8 milhões de euros. Os indicadores económico-financeiros demonstram uma boa liquidez e estabilidade financeira. A dívida a terceiros situa-se em 7,5 milhões de euros, sendo que o volume das disponibilidades imediatas existentes (cerca de 13 milhões de euros), permitia sanar a totalidade da dívida existente, continuando o município com um volume de disponibilidades assinalável.

Relativamente às Grandes Opções do Plano, o objectivo “Habitação e Urbanismo” foi o mais representativo, com um peso de 33%, seguindo-se os objectivos “Educação” e “Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público”, com 13,6% e 13,5%, respectivamente.