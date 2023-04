Abrantes volta a sair em defesa do aeroporto em Santarém

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, voltou a defender que Santarém é a melhor solução para a construção de um novo aeroporto para servir Lisboa. O projecto Magellan 500, de iniciativa privada, está previsto para a zona de São Vicente do Paul. O autarca socialista vincou a sua posição em reunião do executivo municipal, que decorreu no dia da sessão pública de apresentação do projecto, realizada no Convento de São Francisco, em Santarém, e na qual também esteve presente.

Deixando de parte as “questões técnicas”, Manuel Valamatos confessou que esta opção o deixa “entusiasmado e optimista”, desde logo, por já existirem no território acessibilidades rodoviárias e ferroviárias que permitem aos passageiros deslocar-se para vários pontos do país, nomeadamente através da A1, A23, A15 e linha ferroviária do Norte. Além disso, afirmou que não lhe parece que alguma das outras alternativas que estão em cima da mesa não obrigue a um grande investimento público em termos de infraestruturas, nalguns casos de travessias rodoviárias e ferroviárias sobre o rio Tejo, que trariam avultadas implicações financeiras.

Para o autarca esta opção seria também importante ao nível da coesão territorial numa região que tem sofrido perdas populacionais. “Precisamos destes grandes investimentos estruturantes para alavancar o dinamismo económico e social”, concluiu, lembrando que o Magellan 500 por ser de iniciativa privada “tira de cima de todos os cidadãos custos enormes”.

Também o PSD de Abrantes, pela voz do vereador Diogo Valentim, que estava a substituir o vereador Vítor Moura, quis reconhecer publicamente a importância do projecto para a região onde se insere o concelho de Abrantes que, defendeu, deveria preparar um estudo social, económico e urbanístico. O social-democrata pediu ainda ao presidente do município que reconsiderasse a proposta do PSD para a ampliação da Zona Industrial do Pego, porque a concretizar-se o Magellan 500, daria oportunidade ao sector empresarial de se estabelecer em zona privilegiada. O vereador do movimento ALTERNATIVAcom, Vasco Damas, disse que são projectos como este que colocam a região e Abrantes “no caminho do desenvolvimento”.