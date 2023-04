Bancada do PSD na Câmara de Santarém com novas mexidas

A vereadora da Câmara de Santarém Carmen Antunes, eleita pelo PSD, apresentou a renúncia ao mandato para abraçar um novo desafio profissional. Na reunião do executivo municipal de segunda-feira, 17 de Abril, já marcou presença como vereadora a jovem advogada Beatriz Martins, que substituiu Carmen Antunes na vereação social-democrata.

Carmen Antunes assumiu lugar na vereação há cerca de um ano quando a então vice-presidente Inês Barroso suspendeu o mandato - a que também renunciou recentemente - para assumir funções de deputada do PSD à Assembleia da República. Carmen Antunes tinha, entre outros pelouros, os da Habitação, Recursos Humanos, Associativismo e Juventude, que devem transitar para Beatriz Martins, que tomou posse no início da reunião e disse ser uma honra poder representar a juventude do concelho e a JSD no executivo.

Carmen Antunes também esteve na reunião do executivo de segunda-feira, onde, no final, deixou agradecimentos à população do concelho, aos antigos colegas de executivo e funcionários município tendo referido que foi um “orgulho” ser vereadora do município. Os vários elementos da vereação expressaram votos de felicidades à ex-vereadora e à nova vereadora, que agora passa a exercer funções a tempo inteiro.