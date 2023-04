Alpiarça assinala 25 de Abril com música e provas desportivas

Alpiarça assinalou o 49º aniversário do 25 de Abril na noite de segunda-feira, dia 24, com um espectáculo musical de Carlos Alberto Moniz que antecedeu os discursos oficiais dos partidos com assento na Assembleia Municipal de Alpiarça e também da presidente do município, Sónia Sanfona. Pela meia-noite tocou o hino nacional enquanto os autarcas do concelho hasteavam as bandeiras. Na terça-feira, feriado nacional, realizaram-se diversas provas desportivas nomeadamente corrida e ciclismo.