Inauguração de campo de padel em Muge no 25 de Abril

O ponto alto das comemorações do 25 de Abril no concelho de Salvaterra de Magos foi a inauguração do campo de padel, em Muge, uma parceria da junta de freguesia com o município, que decorreu na tarde de terça-feira. A inauguração foi animada com as actuações da Banda da Sociedade Filarmónica de Muge e do Rancho Folclórico do Granho. A sessão solene da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos dedicada ao 25 de Abril decorreu no Mercado de Cultura de Marinhais. Seguiu-se a abertura da exposição “A Proteção Social – Evolução histórica no concelho de Salvaterra de Magos” e um momento musical a cargo de Laura Macedo, Ricardo Neiva e Marcelo Silva.