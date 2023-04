Autarcas do PSD em VFX pedem ajuda ao líder para ligação dos Caniços à A1

A Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) em Vila Franca de Xira aproveitou a visita do presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, ao concelho para reforçar a urgência de um nó de ligação à Auto-estrada do Norte (A1) a partir dos Caniços. O líder social-democrata esteve no dia 19 de Abril na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria e ouviu as preocupações dos autarcas locais. Prevê-se que a já congestionada Estrada Nacional 10 vá ainda ficar pior com a previsão do crescimento da população, proporcional ao número de novas habitações.

Em declarações a O MIRANTE, Luís Montenegro classificou o concelho de Vila Franca de Xira como “uma zona engavetada” e considerou que as suspensões de investimento por parte do Governo estão a dificultar a vida da população. Quando questionado se vai resolver o problema da construção do nó de acesso à A1 nos Caniços, caso seja eleito primeiro-ministro, Luís Montenegro promete analisar. “Terá que ser elaborado um plano com pequenos investimentos. Não vou dizer se este é prioritário em detrimento de outros, essa avaliação vai ser feita, mas a questão da prioridade aqui neste caso parece-me simples”, afirmou.

O rombo no dique do mouchão da Póvoa foi outra das questões transmitidas ao líder do PSD, que desconhecia o historial daquela ilha no Tejo. Também a Associação Cultural dos Avieiros de Póvoa de Santa Iria reforçou o descontentamento face a esta matéria. O presidente do PSD lamenta que não tenha sido cumprida a promessa do anterior ministro do Ambiente, em 2018, uma vez que o projecto para o mouchão não saiu do papel. Recorde-se que esta ilha privada começou a degradar-se acentuadamente há sete anos, quando ocorreu o rombo no dique.

Luís Montenegro visitou também a empresa Hychem (antiga Solvay Portugal), especializada na química do hidrogénio, localizada na Póvoa de Santa Iria.