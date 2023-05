“Democracia ameaçada por pensamentos extremistas e atitudes radicais”

Numa sessão que decorreu na véspera do dia em que se assinala o 49º aniversário da Revolução dos Cravos as declarações políticas apresentadas pelos diferentes representantes das bancadas na Assembleia Municipal de Ourém versaram sobre as repercussões do 25 de Abril nos nossos dias, assim como o que importa ainda fazer para a construção e consolidação dos valores democráticos em Portugal.

Luís Albuquerque, presidente do município, sublinhou que, apesar das adversidades que o país atravessa, “continua a ser tempo de expressarmos, com sentimento, o reconhecimento e gratidão aos militares de Abril pela oportunidade que nos deram de escolher o nosso caminho construindo um futuro colectivo, onde se respeita a diversidade de opiniões e de ideias”, disse. “Só assim podemos continuar a assinalar com orgulho a presença de Portugal no seio do grupo das nações dignas e de espírito humanista. Sobretudo em tempos conturbados, onde as democracias estão sob a ameaça de pensamentos extremistas e atitudes cada vez mais radicais”, acrescentou.

As celebrações oficiais do 25 de Abril no município decorreram em frente ao antigo edifício dos paços do concelho. A programação foi variada com espectáculos musicais, de teatro e discursos. À meia-noite cantou-se a Grândola Vila Morena, de José Afonso, e após esse momento, Luís Albuquerque dirigiu-se à população, acompanhado dos vereadores do município, de presidentes de juntas de freguesia e membros da assembleia municipal.