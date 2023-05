Alpiarça lamenta ordenados baixos dos médicos nos concelhos mais pobres

A falta de médicos em Alpiarça continua a preocupar autarcas e a situação não tem tendência a melhorar. A presidente do município, a socialista Sónia Sanfona, disse em sessão camarária, em resposta à vereadora da CDU, Fernanda Cardigo, que o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria tem tido a “preocupação” de disponibilizar médicos “pelo menos” para consultas. “Temos, neste momento, duas médicas aposentadas que estão a fazer meios horários, o que tem ajudado nas consultas dos pacientes”, referiu Sónia Sanfona.

A autarca esclareceu que a única médica que está em serviço completo na Unidade de Saúde Familiar (USF) pediu mobilidade e, embora ainda não tenha saído, não se avizinham tempos fáceis para a saúde no concelho de Alpiarça. Sónia Sanfona afirmou que o ACES da Lezíria está a preparar uma acção de sensibilização para atrair novos médicos para o território. Os concursos vão abrir em breve e o município de Alpiarça já manifestou a necessidade de que se abra concursos para contratação de médicos para o concelho. “É uma preocupação que temos diariamente”, frisou Sónia Sanfona.

A autarca voltou a dizer que a USF de Alpiarça, sendo tipo A, não é das mais atractivas uma vez que os ordenados são mais baixos. “Também fiquei surpreendida com o despacho publicado onde se informava que não havia vagas abertas para o concelho de Alpiarça”, lamentou Sónia Sanfona em Janeiro deste ano, acrescentando que a última coisa que quer é que a população fique sem cuidados de saúde básicos.

A USF de Alpiarça está a funcionar apenas com uma médica para os quase cinco mil utentes do concelho inscritos. A presidente do município explicou que a então directora da USF saiu, em Setembro de 2022, por motivos pessoais e, em Novembro do mesmo ano, dois dos médicos aposentaram-se ficando apenas uma médica ao serviço. Sónia Sanfona explicou que um desses médicos aposentados continua a trabalhar, após acordo especial com o Ministério da Saúde.

A autarca acrescentou que está em cima da mesa a hipótese de passar a USF de Alpiarça para tipo B onde os ordenados dos médicos são mais atractivos. O município espera que abram vagas em breve para a colocação de novos médicos para o concelho.