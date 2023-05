Um ano de excelência para a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande

O presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro destacou o “ano de excelência” da autarquia no que diz respeito à prestação de contas de 2022. Rui Martinho evidenciou, na última sessão de assembleia de freguesia, que se realizou a 27 de Abril, que há muitos anos que a junta não tinha resultados tão satisfatórios e tantos apoios atribuídos. Segundo o autarca, a união de freguesias fechou o ano com saldo positivo e com um grau de execução da despesa e da receita muito próximo dos 100%. Uma das razões para os resultados tem que ver com a transferência de competências do município para a união de freguesias que, na opinião de Rui Martinho, “foi uma grande mais-valia”. Recorde-se que a junta é agora responsável pela gestão e manutenção de todos os espaços verdes, vias públicas, mobiliário urbano e de alguns espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino.

“A transferência não foi apenas boa para a junta, mas também para a população. O município andava a desbaratar dinheiros públicos gastando milhares de euros com uma empresa privada para fazer aquilo que nós fazemos com metade do orçamento e com o nosso pessoal. Para além de que, segundo o feedback que temos, o trabalho está mais bem feito”, referiu.

A forma como o executivo da junta tem gerido o seu orçamento permitiu, de acordo com o presidente, atribuir mais de 10 mil euros a associações, a construção de um novo estaleiro e das novas instalações da universidade sénior, um parque de fitness no Pinheiro Grande, entrega de bolsas de estudo e de incentivos à natalidade, responder a mais de 500 pedidos de recolha de monos e cerca de 1.500 transportes de pessoas, entre outros. “Gostava de destacar também o esforço que temos realizado no que diz respeito à Acção Social. O nosso banco alimentar e o fundo social apoiaram várias dezenas de pessoas que sofrem de carências”, sublinhou.