Ourém esteve presente no lançamento do “quilómetro 0” do Caminho do Centenário

Na tarde de 4 de Maio, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, marcou presença na cerimónia de lançamento do “quilómetro 0” do Caminho do Centenário, no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia. O Caminho do Centenário começa na cidade que faz fronteira com o Porto e termina em Fátima, percorrendo cerca de 200 quilómetros. O principal objectivo deste percurso foi retirar os peregrinos da principal estrada nacional e possibilitar, na maior parte do troço, um percurso em estradas secundárias, promovendo a segurança dos peregrinos.

O autarca esteve acompanhado pela vereadora da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, que também ocupa o lugar de vice-presidência da direcção da ACF – Associação Caminhos de Fátima. O presidente da direcção da ACF, Pedro Pimpão, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, e o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, também não faltaram ao momento simbólico.