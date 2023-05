Idade avançada dos funcionários faz subir faltas ao trabalho na Câmara de Alpiarça

O abstencionismo aumentou no município de Alpiarça em 2022, em parte devido a baixas por doença de funcionários de idade mais avançada e que estão quase na idade da reforma. O total de faltas ao trabalho passou, em termos globais, de cerca de cinco mil dias em 2021 para cerca de seis mil dias em 2022. Dados que motivam preocupação, garante a presidente do município, a socialista Sónia Sanfona, em resposta a uma questão levantada pelo vereador da oposição, João Pedro Arraiolos (CDU), durante a discussão do ponto sobre a prestação de contas de 2022.

Sónia Sanfona explicou que um dos índices com maior reflexo na evolução da despesa corrente é a despesa com pessoal. Registou-se um aumento devido à transferência de competências cujos funcionários passaram a ser do município e também devido à actualização salarial que se reflectiu na despesa corrente. A presidente da Câmara de Alpiarça reforçou que 2022 foi um ano atípico sobretudo pelo impacto da crise económica e da guerra na Ucrânia, o que levou a um aumento generalizado de preços. “Os custos com energia dispararam, assim como os custos das matérias-primas, e tudo isso se reflecte nas contas. Tivemos dificuldades em obter materiais para continuarmos as obras que temos em curso”, esclareceu Sónia Sanfona.

A autarca sublinhou que o município conseguiu manter o rigor e equilíbrio nas contas, “o que é fundamental para manter o investimento que pretendemos fazer no futuro”, referiu. A presidente falou da conclusão de algumas infraestruturas e obras que estavam em curso, nomeadamente a segunda fase da empreitada do Mercado Municipal de Alpiarça. Além disso, deram início à reabilitação de estruturas municipais assim como estão a recuperar todos os edifícios da zona industrial “dotando de melhores condições”. As obras na escola EB 2,3 José Relvas estão previstas terminarem antes do início do novo ano lectivo.