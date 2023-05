Mais de 18 milhões para obras estruturantes no concelho de Ourém

O executivo da Câmara Municipal de Ourém visitou, no dia 3 de Maio, a primeira fase de uma série de visitas a algumas das obras de maior relevância em curso nas várias freguesias do concelho. As empreitadas, que têm um investimento total superior a 18 milhões de euros e uma comparticipação municipal de aproximadamente 9,2 milhões de euros, pretendem proporcionar melhorias a vários níveis, nomeadamente na rede viária, saneamento, infra-estruturas e edifícios educativos.

Durante as visitas a comitiva liderada pelo presidente Luís Albuquerque teve a oportunidade de verificar o estado de execução das obras e avaliar eventuais necessidades durante o processo. A presença dos técnicos municipais permitiu uma análise mais detalhada de cada obra garantindo que os trabalhos estão a ser realizados de acordo com as especificações e prazos previstos.

Na freguesia de nossa Senhora da Piedade os autarcas visitaram as obras de beneficiação das instalações do Campo da Caridade Adelino dos Santos Júnior, a construção de Muro de Suporte e Passeio, na estrada da Caridade, a requalificação da Estrada da Gravia, Rua da Cabiçalva e respectiva reabilitação de pontes e os arranjos exteriores na Casa Mortuária de Pinheiro. Na freguesia de Espite e União de Freguesias de Matas e Cercal o executivo avaliou as obras de reabilitação de um conjunto de ruas, num investimento global de aproximadamente 256 mil euros. Em Urqueira visitaram o colector de águas pluviais na Rua da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo numa intervenção estimada em 60 mil euros. Na União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, avaliaram os trabalhos de reabilitação do Parque Infantil, a construção de passeios e reabilitação da ponte na rua principal, e visitaram a Área de Localização Empresarial de Freixianda. Por último, na freguesia de Caxarias, o executivo esteve a acompanhar a construção do Edifício Multiusos de Caxarias e a empreitada na Escola Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, duas empreitadas que resultam num investimento total de aproximadamente um milhão de euros.