Junta de Alverca e Sobralinho é uma das autarquias do ano

A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho foi uma das autarquias vencedoras dos prémios Autarquia do Ano, distinção obtida pelo programa cultural e desportivo “Descentralidades” na categoria de cultura e património. A entrega do prémio teve lugar a 18 de Maio no Grémio Literário de Lisboa.

O prémio nasceu pelas mãos da Lisbon Awards Group, uma entidade privada com fins lucrativos que visa homenagear os municípios e freguesias que se destacaram em diversas áreas pelas suas práticas inovadoras e de gestão rigorosa do interesse público. Também o Museu do Neo-Realismo, propriedade do município de Vila Franca de Xira, recebeu o grande prémio da iniciativa na subcategoria de conservação do património.