Junta de Benavente desconhece projecto para ampliar cemitério

A presidente da Junta de Freguesia de Benavente, Inês Correia diz desconhecer até à data o projecto para a ampliação do cemitério de Benavente. Segundo a autarca, neste momento estão a ser feitos os 60 nichos de decomposição aeróbia, conhecidos por “gavetões”, e os 30 ossários, mas quanto ao projecto final para o alargamento do cemitério ainda não sabe de nada. No dia 15 Maio, a vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale disse em reunião de câmara que o projecto para ampliar o cemitério de Benavente está em fase de conclusão.

Entretanto, o município disse já ter localização para o novo cemitério na freguesia de Samora Correia. O terreno localiza-se no Porto Alto e estão a decorrer as negociações com o proprietário para a compra. Recorde-se que o actual cemitério, em Samora Correia, tem falta de espaço.