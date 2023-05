PCP promete luta cerrada contra alargamento da ferrovia em VFX

Luta, protesto e resistência nas ruas com a comunidade é o que promete o Partido Comunista Português (PCP) caso o anteprojecto apresentado este mês pela Infraestruturas de Portugal (IP), referente ao alargamento da linha ferroviária no concelho de Vila Franca de Xira, vá mesmo em frente com as alterações propostas, que a acontecerem, consideram, representarão um atropelo sem precedentes à qualidade de vida no concelho.

Em comunicado, a comissão concelhia do PCP de Vila Franca de Xira exige o estudo de alternativas ao traçado, que permitam a continuidade do projecto de modernização da Linha do Norte mas que não destrua o concelho, em especial a cidade sede de concelho e Alhandra, “duas localidades já tão martirizadas ao longo do tempo” pelos traçados ferroviários e rodoviários.

Os comunistas dizem que o projecto apresentado recentemente pela IP, “numa ardilosa manobra do PS para tornar puramente técnica aquela que é uma discussão política”, irá alterar profunda e irremediavelmente as duas localidades e a vida de quem nelas habita. “É um atropelo a todas as boas práticas de ordenamento do território”, considera o PCP. Os comunistas aludem também ao que dizem ser a destruição substancial do Jardim Municipal Constantino Palha, a extinção da ligação térrea ao rio e o isolamento do bairro do cais em VFX e a criação de uma passagem de nível superior no largo da Praça 5 de Outubro que acabará com as largadas e esperas de toiros. Constituem ainda alvo de críticas a aproximação da linha de comboio à biblioteca de VFX e às casas da Avenida Afonso de Albuquerque, em Alhandra, para onde está previsto o arranque de todas as árvores existentes.

“O projecto de modernização da Linha do Norte é sem dúvida um projecto de interesse nacional e é por isso que deve ser pensado de forma articulada com outras obras estruturantes, como o novo aeroporto de Lisboa e a terceira travessia do Tejo”, defende o PCP. O projecto apresentado pela IP, recorde-se, gerou polémica, como O MIRANTE noticiou, sendo inclusive proposta a demolição da actual estação de comboios de Alhandra e a desactivação da actual estação de comboios de Vila Franca de Xira.