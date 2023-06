Presidente do município manda recados ao Governo na inauguração da Feira de Maio em Azambuja

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, esteve em Azambuja para a inauguração da Feira de Maio e foi muito aplaudida quando disse que “ninguém vai conseguir apagar” as tradições do Ribatejo assentes no toiro, no cavalo e no campino.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, saiu em defesa das tradições e cultura ribatejana durante o seu discurso na cerimónia de inauguração da centenária Feira de Maio, que decorreu até segunda-feira, 29 de Maio, em Azambuja. Depois de afirmar que só se sabe o que é ser ribatejano sentindo e presenciando as suas tradições assentes na “trilogia cavalo, toiro e campino”, Ana Abrunhosa disse que a cultura de uma região não pode acabar.

“O cavalo, o toiro e o campino ninguém vai conseguir apagar da nossa cultura, ninguém. Não vamos deixar porque é matar um bocadinho do ser português. Ser português é nunca esquecer esses valores”, afirmou perante um forte aplauso da plateia presente na Praça do Município, na tarde de quinta-feira, 25 de Maio.

A ministra, que antes de subir ao púlpito assistiu ao espectáculo “Isto é Azambuja” que juntou em palco o fado, canções populares, danças sevilhanas e o fandango ribatejano, sublinhou ainda que Azambuja e o Ribatejo são “mais do que o cavalo, o toiro e o campino”. Ser de Azambuja, afirmou, “é ter alma, é ter música é ser fado e dança desde pequenino”.

Presidente do município aproveitou para mandar recados ao Governo

Momentos antes o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), destacou a “herança cultural” e “contributo para a auto-estima” e economia do concelho de que é representativa a Feira de Maio, sem deixar de aproveitar a presença da ministra da Coesão para mandar recados ao Governo sobre a transferência de competências da administração central para as autarquias.

“As autarquias são os órgãos mais próximos das populações. Não posso deixar de apelar que o Governo reforce os meios financeiros e a nossa capacidade de intervir. Só assim conseguiremos cumprir essas competências e melhorar a qualidade de vida dos nossos habitantes”, afirmou o socialista, acrescentando que “só com mais recursos e uma discriminação positiva”, concelhos de pequena e média dimensão como o de Azambuja, se sentirão “integrados num verdadeiro espírito de coesão de todo o território nacional”.