Ricardo Gonçalves compreende posição da CAP ao não querer governantes na Feira da Agricultura

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), entende a posição que a CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal - tomou ao decidir não convidar membros do Governo para a Feira Nacional de Agricultura (FNA), que vai decorrer no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém.

O autarca recordou na reunião de câmara de segunda-feira, 29 de Maio, que já anteriormente a CAP havia tomado posição semelhante, então em relação ao ministro da Agricultura Jaime Silva, durante um dos governos de José Sócrates. E que há poucas semanas a CAP havia feito o mesmo durante a realização da Ovibeja.

Ricardo Gonçalves deixou algumas críticas à postura que a ministra da Agricultura tem assumido e admitiu que, pondo-se no lugar da CAP, “se calhar percebe” a posição de antagonismo assumida pela organização de agricultores que, entre outros pontos, tem contestado com veemência o eventual fim das direcções regionais de agricultura.

Afirmando-se “muito preocupado com a possibilidade de perda de fundos comunitários” para o sector agrícola, Ricardo Gonçalves referiu que a CAP tem agora um novo presidente, que passa também a liderar o CNEMA, diplomata de carreira. “Vamos esperar que esta diplomacia possa trazer melhores resultados para a nossa agricultura e fazer perceber de uma maneira clara a quem decide que não se pode estar a governar contra as entidades” disse Ricardo Gonçalves, frisando que essa opinião só o vincula a ele.

A Feira Nacional de Agricultura é organizada pelo CNEMA, sociedade de que a CAP é a maior accionista, sendo a Câmara de Santarém a segunda entidade com maior participação no capital social, 19%. Tal como O MIRANTE já noticiou, a CAP tomou a decisão unilateral de não convidar membros do Governo para a FNA em protesto contra as políticas do Governo numa posição em que o município não foi tido nem achado apesar de ter dois membros no conselho de administração do CNEMA – o presidente Ricardo Gonçalves e o vereador socialista Nuno Russo.

Na reunião de câmara de segunda-feira, Nuno Russo disse o mesmo que já tinha declarado dias antes na entrevista publicada nesta edição. Lamentou a posição da CAP por entender que a feira podia ser um espaço de diálogo para se exporem preocupações e reivindicações aos membros do Governo referindo que os autarcas foram colocados perante um facto consumado.

Ministra não comenta

Já a ministra da Agricultura optou por não comentar a decisão dos dirigentes da CAP. Questionada por O MIRANTE no final da semana passada, à margem da apresentação do projecto “Aire e Candeeiros Culinary Center”, na praia fluvial dos Olhos d’Água, em Alcanena, Maria do Céu Antunes respondeu que “não vale a pena falar no assunto nem responder sobre isso”, antes de sair para o almoço com os restantes convidados.