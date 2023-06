Aeroporto: deputados do PS por Santarém contra exclusão de opções antes de conclusões da CTI

Os cinco deputados do PS eleitos por Santarém manifestaram-se contra a tentativa de exclusão de opções para a localização do novo aeroporto antes das conclusões da Comissão Técnica Independente (CTI), conforme acordado entre Governo e PSD. Uma posição que decorre das declarações do ministro das Infraestruturas, o socialista João Galamba, durante a CNN Summit, na qual considerou que um aeroporto em Santarém é “longe”.

“Os deputados do PS, eleitos pelo círculo de Santarém, acompanham os trabalhos da comissão técnica independente com toda a atenção, aguardam as suas conclusões e entendem que o distrito de Santarém reúne condições para ser considerado como opção para a futura localização do novo aeroporto”, lê-se numa nota publicada nas redes sociais da Federação Distrital de Santarém do PS.

Nesta nota, que é assinada pelos deputados Hugo Costa (presidente da Federação do PS/Santarém), Alexandra Leitão, Mara Lagriminha, Manuel Afonso e Francisco Dinis, deixa-se também o seguinte reparo: “Com total sentido de responsabilidade e de Estado, respeitamos o tempo de avaliação que cabe à comissão, conforme acordado entre o Governo e o maior partido da oposição”.

Em declarações à agência Lusa, o deputado e líder federativo do PS/Santarém, Hugo Costa, apontou que, neste momento, estão em avaliação não uma mas duas soluções aeroportuárias localizadas no distrito de Santarém. “Além de Santarém, está entre as opções o Campo de Tiro de Alcochete, no concelho de Benavente, distrito de Santarém. Os deputados eleitos por este círculo eleitoral entendem que é altura da Comissão Técnica Independente tomar uma decisão”, afirmou.

No dia 21 de Junho, durante uma audição na Comissão de Economia e Obras Públicas, o ministro das Infraestruturas defendeu que a distância entre Santarém e Lisboa não é impeditiva da construção do aeroporto na capital ribatejana, mas reafirmou que é longe e considerou que estas declarações não condicionam a comissão técnica. “O que eu disse é um facto: 80 km ou 70 km é longe de Lisboa e isso em nada condiciona o trabalho da Comissão Técnica Independente, que como sabe, não se pronuncia sobre distâncias, faz outro tipo de análise”, sustentou.

Às cinco opções avançadas pelo Governo - Portela+Montijo; Montijo+Portela; Alcochete; Portela +Santarém; Santarém - foram adicionadas as opções: Portela+Alcochete; Pegões; Portela+Pegões; e Rio Frio+Poceirão, totalizando sete localizações e nove opções estratégicas.