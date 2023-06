Luís Morais Sarmento, presidente do Grupo Parlamentar do PSD, perdeu a confiança em João Moura e retirou-lhe os pelouros financeiro e de pessoal que lhe tinham sido atribuídos no inicio da actual legislatura.

Deputado João Moura afastado dos pelouros financeiro e pessoal do grupo parlamentar do PSD

O presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Luís Morais Sarmento, afastou João Moura dos pelouros financeiro e pessoal da bancada parlamentar do partido na Assembleia da República.

A decisão foi tomada com o conhecimento e de acordo com o presidente do partido, Luís Montenegro. Para o lugar foi indigitada Clara Marques Mendes.

Razões de transparência e perda de confiança estarão na origem da retirada dos pelouros a João Moura. Segundo O MIRANTE apurou, a situação de perda de confiança não é de agora, mas descambou depois da realização da Jornadas Parlamentares do PSD na Madeira, que se realizaram no final do mês de Maio.

Recorde-se que João Moura é um dos vice presidentes do grupo parlamentar, juntamente com Clara Marques Mendes, que agora substituiu Moura nos pelouros já referidos.

O MIRANTE escreveu ao deputado João Moura para saber mais pormenores sobre a sua situação como deputado, e o que resulta para ele e para o seu trabalho, esta perda de confiança do presidente do grupo parlamentar.

Notícia em actualização