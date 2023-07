Ourém aprovou entradas gratuitas para IPSS nas piscinas municipais

Após um período de inactividade devido a obras de melhoramento da eficiência energética, as Piscinas Municipais de Ourém exteriores vão estar novamente ao serviço da população a partir do próximo dia 1 de Julho. Com todas as condições técnicas asseguradas, a instalação pública aquática vai funcionar durante toda a época balnear, até 15 de Setembro. O município aprovou a cedência de entradas gratuitas para utentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

A medida foi aprovada na última sessão camarária e prevê a entrada gratuita para crianças entre os 7 e os 17 anos (dos 0 aos 6 anos a entrada já é gratuita) e seniores a partir dos 65 anos, integrados em entidades de cariz social. Os contemplados vão poder beneficiar da isenção durante cinco manhãs, no período definido entre as 10h00 e as 14h00. Os adultos acompanhantes de crianças, jovens e seniores que integram as IPSS estão igualmente isentos do pagamento do custo do bilhete. A proposta aprovada em reunião de câmara terá agora de ser submetida à apreciação da próxima Assembleia Municipal de Ourém, entrando em vigor após análise e aprovação dos deputados municipais.