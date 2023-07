Presidente da junta critica limpeza urbana em Santarém

O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém pediu ao município soluções para a falta de limpeza do espaço público nalgumas zonas, nomeadamente no populoso bairro de São Domingos.

O presidente da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém deixou críticas na última sessão da assembleia municipal, à deficiente limpeza do espaço urbano nalgumas zonas da cidade, principalmente no populoso bairro de São Domingos, mas também na Portela das Padeiras ou Vale de Estacas. “Em São Domingos é sem dúvida o pior serviço de limpeza urbana que temos na cidade”, referiu o socialista Diamantino Duarte no período de antes da ordem do dia, confessando que sente “vergonha” por constatar que a limpeza ali não funciona.

Após questionar o que a Câmara de Santarém pensa fazer relativamente a isso, Diamantino Duarte manifestou a disponibilidade da junta de freguesia para assumir essas responsabilidades mediante protocolo a estabelecer com o município. “Como está é que não pode continuar!”, afirmou o presidente da União de Freguesias da Cidade, que considerou também que, em contraponto, a limpeza melhorou no centro histórico de Santarém.

Confrontado, num aparte, com o facto de o pelouro da limpeza urbana estar afecto a um vereador socialista, Nuno Russo, Diamantino Duarte, sem disfarçar alguma irritação, respondeu que a sua missão é representar a população que confiou em si para defender os seus interesses.

Por seu lado, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), admitiu que existem alguns problemas, referindo que, ao nível da limpeza urbana, “as coisas melhoraram nalguns aspectos e noutros não”. O autarca apontou também responsabilidades à falta de civismo de alguns cidadãos, defendendo a realização de campanhas de sensibilização dirigidas à população. “Estamos a trabalhar nisso”, garantiu, reconhecendo que é importante reforçar os meios humanos nessa área.

Essa intervenção motivou resposta de Diamantino Duarte, que disse não poder aceitar que se justifique o que não está a ser feito em São Domingos se resuma à falta de educação e de civismo das pessoas. “Temos que ser realistas: os meios que estão afectos àquele espaço não são em número suficiente”, atirou, sublinhando que os autarcas têm que encontrar soluções e não podem voltar costas a estas situações. “A limpeza urbana da cidade, tirando o planalto, continua má e temos que encontrar soluções para o problema”, concluiu.