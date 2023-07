Oposição diz que a Câmara de Benavente não responde aos munícipes

Câmara de Benavente não responde aos munícipes dizem as vereadoras da oposição. Câmara justifica atrasos com o volume de trabalho.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A vereadora do PSD na Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira disse esta tarde, na reunião pública de Câmara, que a autarquia não responde aos munícipes. "Esta casa não resolve os problemas e não responde aos munícipes. É uma falta de respeito", disse a autarca.

Também a vereadora independente, Milena Castro questionou o executivo municipal sobre o motivo de não responder aos munícipes. Desde 2021 que um dos munícipes envia e-mails para a Câmara, por causa da recolha de lixo, mas sem resposta.

A vice-presidente do município, Catarina Vale diz que devido ao volume de trabalho não é possível responder no tempo esperado pelos munícipes.