Concessão do Mercado Municipal de Santarém também com críticas à esquerda

As forças de esquerda também estão contra a concessão a privados da exploração do mercado municipal a privados. Uma medida que o PCP considera resultar da “sanha privatizadora da maioria PSD e PS na Câmara Municipal de Santarém” e que representa, na sua óptica, “um claro favorecimento do interesse destes em detrimento do interesse público”. E sublinha: “A entrega aos privados do mercado municipal representará uma gestão para dar lucro, com rendas mais caras para os comerciantes que, mais tarde ou mais cedo, porão em causa a sua sustentabilidade e preços mais altos para quem ali compra, com a inevitável aproximação às grandes superfícies”.

O PCP e a CDU defendem que a gestão do Mercado Municipal de Santarém deve continuar sob tutela da autarquia devendo ser esta a garantir que os comerciantes que ali venham a exercer a sua actividade tenham as condições adequadas à viabilização do seu negócio ficando igualmente salvaguardados os interesses dos consumidores.

Já a eleita do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Santarém classifica a concessão do Mercado Municipal de Santarém a privados como “um negócio limpo para o futuro concessionário, sem riscos de maior”. E Filipa Filipe acrescenta que depois do investimento público de mais de dois milhões de euros na requalificação do edifício, o município prepara-se para garantir “lucros privados para usufruto do concessionário”.