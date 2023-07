Declarado interesse público municipal para projecto de turismo rural em Samora Correia

Foi aprovada em reunião de Câmara de Benavente a certidão de reconhecimento público municipal para o projecto turístico em espaço rural, na fileira do cavalo, e que está localizado na herdade dos Apupos, na freguesia de Samora Correia. O espaço foi adquirido recentemente pelos antigos proprietários que durante a reforma agrária ficaram sem aquela quinta. O espaço é composto actualmente por uma casa principal, anexos habitacionais, estábulo e picadeiro. O mestre picador da Escola Portuguesa de Arte Equestre, João Pedro Rodrigues está associado ao projecto. Está prevista a construção de mais 100 metros quadrados para serem criados cinco alojamentos e obras de melhoria do picadeiro, com a instalação de uma tribuna para as pessoas poderem assistir às provas equestres.

Segundo a Câmara Municipal de Benavente os proprietários já investiram no projecto turístico e criaram postos de trabalho. O projecto de arquitectura ainda não foi à Câmara. Para já foi declarado interesse público municipal com a abstenção do PSD e Chega, e votos a favor do PS e do executivo CDU.