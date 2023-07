Alternativacom defende criação de Plano Municipal para a Juventude em Abrantes

O movimento independente Alternativacom está preocupado com a perda demográfica e envelhecimento da população no concelho de Abrantes e defendeu, através da voz da eleita na assembleia municipal, Sónia Pedro, a criação de um Plano Municipal para a Juventude e a realização de actividades para fixar e atrair jovens para o concelho, envolvendo-os nas dinâmicas comunitárias e de desenvolvimento pessoal, social e profissional.

“As tendências actuais de globalização do mercado de trabalho resultam em migrações populacionais, mas também numa forte disputa global pelos melhores talentos e pelas principais competências, obrigando as cidades e as regiões a definir políticas públicas que favoreçam a fixação e atracção de jovens adultos”, defendeu a eleita no Conselho Municipal da Juventude, reunido a 7 de Julho.

Entre as propostas entregues pelo ALTERNATIVAcom está a aprovação de um Plano Estratégico 2030 para a Juventude, a organização de fóruns de debate juvenil, premiar anualmente os jovens que alcançam resultados excepcionais em áreas como a cultura, o desporto e a ciência, criar programas de envolvimento dos jovens na vida política local, criar condições favoráveis à construção e arrendamento jovem acessível, organizar uma festa do desporto jovem, criar uma bolsa de mentores para apoio social e profissional aos jovens e o Orçamento Participativo Jovem, e estimular e apoiar o empreendedorismo jovem.