CDU quer auditoria externa às contas da Junta de Mouriscas

Os eleitos pela CDU na Assembleia de Freguesia de Mouriscas apresentaram na última sessão daquele órgão deliberativo uma tomada de posição e um requerimento onde exigem que seja realizada uma auditoria “independente e externa” às contas da Junta de Freguesia de Mouriscas, que tem agora uma nova presidente depois de Pedro Matos ter sido suspenso de funções públicas, indiciado de crimes de peculato e peculato de uso.

No documento a que O MIRANTE teve acesso, os eleitos Helena Lopes Gil e António Louro consideram ser “muito importante que o executivo e assembleia de freguesia sejam informados sobre a real situação financeira da Junta de Freguesia de Mouriscas”, sublinhando que é responsabilidade daquele órgão “acompanhar e fiscalizar” a actividade da autarquia.

Na tomada de posição, os eleitos da CDU lamentam a actual situação da junta de freguesia quer a nível administrativo quer financeiro - com dívidas estimadas em mais de 40 mil euros - e referem que não lhes parece correcto responsabilizar apenas o presidente de junta, que está suspenso de funções, uma vez que o executivo é composto por “três elementos e todos têm ou deviam ter conhecimento da actividade do presidente e junta de freguesia”.

Recordam ainda que, segundo a publicação da Procuradoria Geral da República da Comarca de Santarém, “os factos em causa ocorreram entre Novembro de 2017 e Maio de 2023”, questionando como é possível os restantes membros do executivo nunca terem verificado a existência de irregularidades. A mesma questão é levantada sobre os eleitos do PS na assembleia de freguesia, por não terem questionado acerca da actividade da junta e terem ignorado os alertas deixados pela CDU e PSD; e ainda sobre a Câmara de Abrantes que, na opinião da CDU, deveria ter tido um papel mais activo na fiscalização da aplicação das verbas transferidas para a junta. “Os representantes da CDU consideram que o PS em Mouriscas tem condições para governar e estão disponíveis para colaborar no sentido de regular a situação da freguesia”, lê-se também no documento.

Carla Filipe assumiu presidência

Na sessão da assembleia de freguesia, que foi muito participada pela população, foi oficializado que Carla Filipe passa a ser a presidente da Junta de Mouriscas e que Susana Filipe e João Oliveira tomam os cargos de secretária e tesoureiro, respectivamente. Manuel Mascarate mantém-se como presidente, André Cadete é primeiro-secretário e Tânia Ladeira segunda-secretária. Deste órgão deliberativo continua a fazer parte Natalina Alves, esposa do presidente suspenso de funções, Pedro Matos, decisão que gerou reacções negativas por parte de alguns populares presentes na sessão.