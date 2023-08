PCP critica política local de habitação em Santarém

O PCP de Santarém criticou a venda do bloco habitacional da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC) em hasta pública, a quatro promotores diferentes, considerando que “alimenta a especulação imobiliária” e é contrária às necessidades da população. “Este negócio da câmara municipal, que só vem alimentar a especulação imobiliária, representa na prática que há 32 famílias das 332 identificadas no quadro do Programa Local de Habitação de Santarém (2020) que perderam a oportunidade de ter uma habitação digna, num conjunto de prédios que podiam e deviam ter sido integrados no “Programa de apoio ao acesso à habitação - 1º Direito”, refere a concelhia do PCP, em comunicado.

Considerando que a venda “é a confirmação da prática política de desprezo pelas necessidades da população, no que toca à habitação, por parte da actual maioria PSD/PS”, os comunistas defendem outra política de habitação para o concelho. Na nota, o PCP lamenta ainda que, sendo a habitação social responsabilidade do município, passados três anos da apresentação do Plano Local de Habitação pouco tenha ‘saído do papel e considera “imperioso” que “a receita obtida com a venda do Bloco Habitacional, na ordem de um milhão de euros”, seja utilizada nesse programa.